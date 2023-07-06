يبحث طلاب وطالبات التعليم الفني، بعدما تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023، عن الكليات والمعاهد العليا المتاحه للتقديم بها، والطريقة التي سيتم بها التقديم بعد تحقيق شروط الانضمام لها.

وتستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” لطلاب وطالبات التعليم الفني، ماهي الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنيه 2023، وخطوات تسجيل الرغبات بها، بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الأماكن أمام طلاب الدبلومات الفنيه في الكليات والمعاهد المصرية، للالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الدبلوم ومن هذه الكليات:

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنيه في الجامعات

بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية “الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة”، ونظائرها نظام “3،5 سنوات”، عليهم إتباع الخطوات الآتية:

-الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية

-تحديد نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نظام «3 أو 5 سنوات».

-يسجل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

-سوف يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

-يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة؛ حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ونوه مكتب تنسيق القبول على أن يقوم الطالب بتسجل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها؛ حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

وأشار المكتب إلى أنه في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.