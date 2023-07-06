ارتفاعات جديدة فى الأسعار العالمية للسلع الغذائية

كشف التقرير الشهرى لمتابعة الأسعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية حدوث ارتفاعات جديدة فى أسعار كثير من السلع فى البورصة العالمية، تأثرا باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ودخول فصل الصيف.

رصد التقرير ارتفاع متوسط سعر القمح خلال شهر يوليو الحالى إلى 275 دولارا للطن، مقابل 235 دولارا للطن خلال مايو الماضى بزيادة قدرها 40 دولارا ونسبتها نحو 16 فى المئة. كما ارتفع متوسط سعر الذرة الصفراء إلى 261 دولارا للطن مقابل 240 دولارا للطن فى الشهر الماضى، بزيادة قدرها 21 دولارا بنسبة 9 فى المئة.

أما الأرز غير المقشور فقد ارتفع سعره من 375 دولارا للطن إلى 385 دولارا بزيادة قدرها عشرة دولارات ونسبتها 3 فى المئة.

وفى قطاع الزيوت فقد شهدت الأسعار ارتفاعات واضحة عدا زيت عباد الشمس، وسجل زيت النخيل نحو 780 دولارا للطن فى يوليو الحالى، مقابل 770 دولارا فى مايو الماضى، بزيادة قدرها عشرة دولارات. وارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 115 دولارا للطن، مقابل 1095 دولارا خلال الفترة نفسها بزيادة قدرها عشرون دولارا.

ورصد التقرير انخفاض سعر زيت عباد الشمس من 1075 دولارا للطن فى شهر مايو الماضى، إلى 1035 دولارا فى شهر يوليو الحالى، بانخفاض قدره أربعون دولارا.

ورصد التقرير انخفاض طفيف فى سعر اللحوم عالميا لينخفض سعر الكيلو من 5.76 دولار، إلى 5.5 دولار خلال الفترة ذاتها. وثبتت أسعار الدواجن عالميا عند 3400 دولارا للطن الواحد.

أما أسعار الكاكاو فقد ارتفع سعره إلى 3.14 دولار للكيلو خلال يوليو مقابل 2.9 دولار فى الشهر الماضى، وبلغ سعر البن 4.4 دولار فى يوليو، مقابل 4.9 دولار فى الشهر الماضى. وبلغ متوسط سعر كيلو الشاى 2.7 دولار للكيلو مقابل 2.9 للكيلو.