رئيس الترسانة: الزمالك وزد يتنافسان على ضم يسري وحيد

أكد طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة أن الزمالك ونادي زد الثنائي طلب ضم يسري وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

قال طارق سعيد حسانين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يسري وحيد لاعب الفريق مطلوب في زد والزمالك" وأضاف: "طلبنا 10 مليون جنيه و20% من نسبة بيعه، وهو لاعب مميز للغاية".

وتابع: "الأقرب في الوقت الحالي لضمه نادي زد لكن يبقى الاتفاق على بعض التفاصيل".

رئيس الترسانة يطالب بتطبيق تقنية الفار في دوري القسم الثاني

كما طالب طارق سعيد حسانين بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات دوري القسم الثاني.

وقال رئيس الترسانة في تصريحاته : "التحكيم هو اللي هيبوظ الكورة المصرية، موضوع مباراة نادي السكة، لولا إني نزلت الملعب كان الحكم ده مات".

وأكمل:"ليه ميبقاش في تقنية فيديو في دوري القسم الثاني هتضمن إن كل فرقة هتاخد حقها".

وعن دوري المحترفين قال: "أنا مع تطبيقه بالتأكيد لكن بشروط تضمن حق الأندية".

رئيس الترسانة يفتح النار على إتحاد الكرة

وإنتقد طارق سعيد حسانين أداء اتحاد الكرة الحالي قائلاً: "أنا غير راض عن أداء اتحاد الكرة حاليا" وأردف:"اتحاد الكرة الحالي لا يهتم بدوري القسم الثاني أو الفرق الخاصة به".

واختتم:"الانتهاء من أرض أكتوبر أبرز الخطط الخاصة بنا للتوسع في الفترة المقبلة".

على جانب آخر فوضت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة الحاج طارق السعيد رئيس الترسانة لأخطار اتحاد الكرة بموعد الجمعية العمومية الغير عادية و ذلك بعد ارتكاب إتحاد الكرة خطأ في اللوائح بعدم أرسل خطابات للأندية لدعوة الجمعية العمومية خلال ١٥ يوم من تسلم خطابات طلبات عقد الجمعية العمومية الطارئة، وهنا كان يتعيين على الاتحاد إرسال الدعوات خلال ١٥ يوم و هو ما لم يفعله.

مما ترتب على ذلك قيام الاندية بتفويض النائب طارق السعيد رئيس نادى الترسانة بدعوة الاندية للقيام بجمعية عمومية فى الزمان و المكان الذى تحدده الاندية و تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة.

و كان من المنتظر أن يرسل اتحاد الكرة خطابات رسميه لأندية الجمعية العمومية لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية الغير عادية وهو ما لم يحدث.

وكان 50 نادي من الاندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم تقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي اعتراضا على قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني.