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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بالحماية الدولية.. العدوان على جنين إرهاب

رياض منصور، مندوب
رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن بلاده تدين الهجمات ضد الشعب الفلسطيني وأن ما يحدث في جنين إرهاب ضد الدولة.

وأضاف منصور، خلال مؤتمر صحفي حول العدوان الإسرائيلي على جنين نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" ، أنه جرى التواصل مع كافة الأطراف بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين، مطالبا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. 

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محاسبة إسرائيل


وطالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، بعقد مؤتمر عاجل لمجلس الأمن لبحث أحداث جنين، وأنه لابد من محاسبة إسرائيل لعدوانها على مخيم جنين ومعسكر اللاجئين بالمخيم.

وحث على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاستيطان، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا هائلا في جنين.

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