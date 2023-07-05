أسعار سيارات إم جي موديل 2022 بعد زيادات اليوم

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ" أسعار سيارات إم جي في مصر"، موديل 2022، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

وشملت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن المنصور للسيارات، طرازات “إم جي 5، إم جي 6، إم جي RX5، وإم جي ZS" موديل 2022 وشهدت غياب السيارة إم جي HS.

وفقاً لقائمة أسعار سيارات إم جي في مصرالصادرة عن المنصور للسيارات الوكيل المحلي للعلامة فإن جميع سيارات إم جي موديل 2022 حصلت على زيادات سعرية بمختلف فئاتها.

أسعار سيارات إم جي في مصر موديل 2022

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الخاصة بجميع طرازات إم جي موديل 2022، والصادرة عن المنصور للسيارات.

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قائمة المنصور للسيارات

أسعار إم جي

مواصفات السيارة MG 5

وتعد السيارة السيدان MG 5 موديل 2022 أرخص سيارات علامة إم جي المتوافرة في السوق المصرية.





تقدم السيارة MG 5 السيدان بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تصل السرعة القصوى للسيارة 150 كم/س، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي السيارة MG5 السيدان بطول 4601 مم، عرض 1818 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1489 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ512 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 و 16 بوصة.

تتميز السيارة MG 5 السيدان بباقة كبيرة من تجهيزات الأمان في مقدمتها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للمساعدة على ركن السيارة، وكاميرا بزاوية 360درجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام الثبات الديناميكي ESP.

وتقدم السيارة MG 5 السيدان من المنصور للسيارات بباقة من الكماليات داخل مقصورتها، أبرزها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم نظامي أبل كار بلاي Apple CarPlay وأندرويد أوتو Android Auto، ومثبت للسرعة، مقعد كهربائي للسائق، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد مزودة بخاصية تسخين الكراسي الأمامية.