طرح السيارات الكهربائية في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

يبدو أن الدولة المصرية عازمة بقوة على التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة خاصةً الكهربائية، فبعد نحو عامين من إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، تدرس حالياً المبادرة طرح السيارات الكهربائية، وهي خطوة مهمة تواكب التوجه العالمي.

بحسب البيان الصادر عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، فإنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية، لضمها للمبادرة.





وأفاد البيان الصادر عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل التأثير الإيجابي لـ"السيارات الكهربائية" على اقتصادات التشغيل، فضلاً عن الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة، وتخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات: مصر قادمة بقوة في مجال السيارات الكهربائية

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القيادة السياسية تدرك تماماً أهمية التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، التي من المنتظر أن تغزو العالم خلال السنوات الخمس القادمة، في ظل ما تتمتع به من مميزات.

وأضاف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات أن ماتم الإعلان عنه اليوم، يأتي ضمن توجيهات رئاسية للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.



أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن مصر قادمة بقوة في مجال السيارات الكهربائية، مضيفاً أنه من المنتظر أن تصبح مركزاً لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.

صرح المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الحكومة المصرية اتجهت مؤخراً لتدشين العديد من محطات الشحن الكهربائية، لتغطية معظم أنحاء الجمهورية، لدعم انتشار السيارات الكهربائية.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، قد أكدت في بيانها الصادر صباح اليوم، على الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى ١٥ محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

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ذكر بيان المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن هناك ٥ شركات محليه تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من ١٢٠٠ طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.



أشار البيان، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٦٧٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٢٧ ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها.



أوضح البيان، أننا نتفهم تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.



أشار البيان، إلى أنه حرصًا على التنفيذ الفعلي للمبادرة، تم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.