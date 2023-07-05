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اقرأ غدًا بالوفد.. خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية أمريكا تُطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية المدنية في جنين
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 64.6% نسبة النجاح في الدبلومات الفنية 

حوافز جديدة في تعديلات قانون الاستثمار لجذب رؤوس الأموال

 "محسب": تعزيز الشفافية بين القطاعين العام والخاص 

قانون المسنين. مزايا جديدة للكبار 

وجدي زين الدين رئيسًا لتحرير موقع وجريدة "الوفد"

 "مدبولي": 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى والانهيار 

وفد القادة السياسيين يتوجه إلى 5 دول لإنهاء الأزمة السودانية 

جشع التجار والسماسرة يشعل أسعار اللحوم

 العمل الحر.. إنقاذ للشباب ونهوض بالاقتصاد

 تامر حسني: "تاج" نقلة جديدة للسينما المصرية

 كما يتضمن العدد مقالًا لـ د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير الجريدة بعنوان بعنوان "لن ينطفيء نور مؤسسة "الوفد" الإعلامية

الجريدة الورقية