اقرأ غدًا بالوفد.. خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
64.6% نسبة النجاح في الدبلومات الفنية
حوافز جديدة في تعديلات قانون الاستثمار لجذب رؤوس الأموال
"محسب": تعزيز الشفافية بين القطاعين العام والخاص
قانون المسنين. مزايا جديدة للكبار
وجدي زين الدين رئيسًا لتحرير موقع وجريدة "الوفد"
"مدبولي": 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى والانهيار
وفد القادة السياسيين يتوجه إلى 5 دول لإنهاء الأزمة السودانية
جشع التجار والسماسرة يشعل أسعار اللحوم
العمل الحر.. إنقاذ للشباب ونهوض بالاقتصاد
تامر حسني: "تاج" نقلة جديدة للسينما المصرية
كما يتضمن العدد مقالًا لـ د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير الجريدة بعنوان بعنوان "لن ينطفيء نور مؤسسة "الوفد" الإعلامية