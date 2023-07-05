اقرأ غدًا بالوفد.. خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"خطة النواب توافق على إلغاء امتيازات الحكومة في الأنشطة الاقتصادية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

64.6% نسبة النجاح في الدبلومات الفنية

حوافز جديدة في تعديلات قانون الاستثمار لجذب رؤوس الأموال

"محسب": تعزيز الشفافية بين القطاعين العام والخاص

قانون المسنين. مزايا جديدة للكبار

وجدي زين الدين رئيسًا لتحرير موقع وجريدة "الوفد"

"مدبولي": 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى والانهيار

وفد القادة السياسيين يتوجه إلى 5 دول لإنهاء الأزمة السودانية

جشع التجار والسماسرة يشعل أسعار اللحوم

العمل الحر.. إنقاذ للشباب ونهوض بالاقتصاد

تامر حسني: "تاج" نقلة جديدة للسينما المصرية

كما يتضمن العدد مقالًا لـ د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير الجريدة بعنوان بعنوان "لن ينطفيء نور مؤسسة "الوفد" الإعلامية