جشع التجار والسماسرة يجدد نار اللحوم

تكشف الأزمات والمواسم جشع التجار وسماسرة الأغذية فى استغلال المواطنين واستنزاف ما فى جيوبهم لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة لتمتلئ أرصدتهم بملايين الجنيهات من قوت الغلابة.

ورغم دعوات المقاطعة التى لا تتوقف لا يجد المواطن سبيلا أمامه إلا الشراء مما دفع خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بوجود بورصة سلعية لوقف التلاعب بالأسعار، وضبط حركة البيع، وتغليظ العقوبات على محتكرى السلع، وحماية المستهلكين، بعد ما وصلت أسعار اللحوم الحمراء فى منافذ البيع الحكومية لما بين ٢٢٥ و٢٩٠ جنيها، و٤٠٠ جنيه للكيلو فى السوبر ماركات ومحلات الجزارة، وفى المناطق الراقية تجاوز سعرها ٥٠٠ جنيه للكيلو.

ورغم تفعيل قرارات لحماية المستهلكين من الغلاء ووجود قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، متضمنا عقوبة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمحتكرين، إلا أنه لم يوقف انفلات أسعار أغلب السلع، من أسماك ولحوم ودواجن حتى الخضراوات والفاكهة.

١٠ سلع غذائية شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى شهر مايو ٢٠٢٣ مقارنة بشهر أبريل ٢٠٢٣، والذى سجل ارتفاعًا ٣,٥٪، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد سجلت الحبوب والخبز ارتفاعا نسبته ٤.٦٪، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة ٢.١٪، وأيضاً الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.8٪، والألبان والجبن والبيض بنسبة ١.٧٪، وكذلك الزيوت والدهون بنسبة ٥.٩٪، السكر والأغذية السكرية بنسبة ١٢.١٪، الفاكهة بنسبة ٤.٦٪، البن والشاى والكاكاو بنسبة ٣.٧٪، المشروبات الكحولية والدخان شهدت ارتفاعًا قدره ٥.٠٪.

وكشف موسم شراء اللحوم قبل عيد الأضحى مدى التلاعب فى أسعار اللحوم البيضاء حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض ٧٧ جنيها بانخفاض جنيهين، فى حين بلغ سعر الكيلو البلدى منه ٩٢ جنيه بانخفاض ٣ جنيهات، فيما انخفضت أسعار الأسماك من ٥ إلى ٢٠ جنيه للكيلو، أما عن أسعار الخضراوات فقط فارتفعت بسبب زيادة الطلب، إذ ارتفعت أسعار البطاطس جنيهاً واحداً لتصل إلى ١٠ جنيهات فيما ارتفع سعر الفلفل بجميع أنواعه ليصل إلى ١٥ جنيها بزيادة من ٣ إلى ٥ جنيهات للكيلو، كما ارتفع سعر البصل ٣ جنيهات.

أكد أحد التجار أنه مع بداية المواسم والأعياد ترتفع أسعار سلع وتنخفض أسعار أخرى وذلك بسبب زيادة الطلب.

ففى الوقت الذى يزيد فيه الطلب على شراء اللحوم الحمراء والأضاحى ينخفض سعر الأسماك والدواجن بسبب عزوف المواطنين عن شرائها، فى حين يزيد سعر الفاكهة والخضراوات، حتى أن أسعار الأعلاف انخفضت من جنيه إلى جنيهين، بسبب ضعف الإقبال وهذا يختلف من منطقة إلى أخرى.

وحذر جهاز حماية المستهلك جميع التجار من أى مخالفات أو تلاعب فى الأسعار، إذ يقوم الجهاز بشن حملات رقابية على الأسواق لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والتصدى لأى مخالفات يحقق بعض التجار من وراءها مكاسب أو أرباح غير مبررة، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر ضده فورا وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بخلاف فرض الغرامات المالية التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، وفقًا للمادة «71» من قانون حماية المستهلك.

كما ألزمت المادة «7» المورد بأن «يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى».