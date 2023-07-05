لقاء موسع مع مديري الإدارات ومديري المراحل وموجهي قطاع المعاهد بسوهاج

عقد الدكتور أحمد الشرقاوي ، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية والسيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ، اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023م ، لقاءً موسعًا مع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل وموجهي العموم بديوان عام المنطقة لمناقشة العديد من خطط العمل وتقاريرمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج.

وخلا اللقاء أعرب الدكتور أحمد الشرقاوي عن تقدير قيادات الأزهر للدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وثقتهم في شخصيته مشيدًا بحكمته وقدرته علي قيادة منطقة سوهاج الأزهرية التي تعد من المناطق الكبري علي مستوي الجمهورية ؛ وتحمل مسئولية نابعة من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " وتحقيقًا لرسالة الأزهر التي هي رسالة الإسلام ، مؤكدًا علي أهمية أن يربط المسئول بين العلم والواقع دون أن يهمل أيًا منهما.

كما تناول اللقاء أبرز الملاحظات وتقارير المتابعة من قبل المسئولين ولجان المتابعة بالقطاع والمنطقة حول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج وأهم الملاحظات حول العملية التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية مشيرًا إلي أن دراسة الواقع والوصول لرأى جماعى خطوة مهمة لتطوير التعليم بالأزهر الشريف .

كما ناقش اللقاء استعدادات المنطقة لاستقبال العام الدراسي الجديد ، وآخر المستجدات والتعليمات الواردة بشأن التنسيق الالكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحركة الانتدابات وسد العجز بكافة المراحل التعليمية بالمعاهد واللوائح المنظمة للامتحانات ، معرباً عن ثقته في قيادات المنطقة وإداراتها فى تقديم مستوى عالٍ من الأداء التعليمي خلال العام الدراسي القادم.

كما استمع "الشرقاوي" لأسئلة الحضور واستفساراتهم حول العملية التعليمية التي تواجههم خلال عملهم وتقارير المتابعة داخل المعاهد ووعد فضيلته بإيصال صوتهم ورفع هذه الملاحظات لقيادات الأزهر الشريف لدراستها والأخذ بها.