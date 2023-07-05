وفد إيطالى يزور أديرة وادى النطرون لإحياء مسار العائلة المقدسة

زار وفد إيطالى اليوم الأربعاء، مجمع أديرة وادي النطرون التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار رحلة إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

وشملت الزيارة، أديرة الانبا بيشوي والسريان، وحظى الوفد بحفاوة الاستقبال من الرهبان والسلطات المدنية بالمنطقة.

وتعد أديرة وادي النطرون هي أساس الرهبنة ومنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن ينتهي الوفد من زيارة نقاط مسار العائلة المقدسة غدا على أن يغادروا إلى بلادهم بعد انتهاء برنامجهم الذي امتد لمدة 5 أيام لزيارة بعض النقاط المدرجة ضمن مسار العائلة المقدسة.



وقال جورج عياد رئيس المنظمة إن الوفد زار عدة مواقع بالقاهرة منها دير وكنيسة العذراء مريم بالمعادي، وعددا من أديرة وكنائس مصر القديمة، بإلإضافة إلى زيارة للأهرامات والمتحف المصرى بمرافقة المرشد السياحى هشام خلة.

وأضاف عياد، أن المسار يعتبر خير شهادة ودليلا على أن مصر بلد الأمان والسلام والمحبة، وقدم الشكر للدولة المصرية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة السياحة وكل الجهات ذات الصلة على الاهتمام بملف مسار العائلة المقدسة بمصر.

يتكون الوفد الإيطالى من 28 شخصية إيطاليه سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم إبراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.



يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بإيطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بإيطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسؤول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الإيطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسؤول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الإيطاليين، وأعضاء الأكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.

ويشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة، تمتد لمسافة 2000 كيلو متر من سيناء حتى أسيوط في 25 منطقة، ويوجد عدد من الأديرة والكنائس في كل منطقة حلت بها العائلة، التي لم تستقر في مكان واحد، وهو أمر موثق من خلال المصادر الدينية والمخطوطات النادرة في الأديرة والكنائس، حيث تتراوح الرحلة من أسبوع إلى بضعة أيام، وفى مدن أخرى استقرت أشهر.