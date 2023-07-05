صبحي يهنئ أحد أبناء وزارة الرياضة من ذوي الهمم لفوزه بذهبية أفريقيا للبوتشا

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى اللاعب سمير عبد المعز على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا بالبطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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وأشاد وزير الشباب والرياضة بمجهودات اللاعب سمير عبد المعز، والذي يُعد أحد العاملين بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، قائلًا : "إن هذا الفوز يعكس التزام اللاعب وإصراره على تحقيق النجاح في هذه رياضة البوتشا، كل الأمنيات بالنجاح والتميز في قادم المنافسات له ولكل زملاؤه، وتعزيو مكانة مصر دولياً"



من جانبه، وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات وكافة المنتخبات، وذلك نتيجة دعم الدولة المصرية.

سمير عبد المعز يتوج بأول ذهبية لمصر بالبطولة الافريقية للبوتشا

و حصل اللاعب سمير عبد المعز على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ونجح اللاعب سمير عبد المعز في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب جنوب أفريقيا.



ومنذ انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس ٢٠٢٤ شهدت سلسله انتصارات للمنتخب المصري حيث فوز اللاعب مهند امين علي بطل جنوب افريقيا وفازت تسنيم جودة علي بطله جنوب افريقيا وحققت هناء محمد الفوز علي بطله توتس

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل عن سعادته الكبيرة بعد حصد اول ذهبية لمصر .

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز باكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.

وكشف احمد آدم ان منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا في نسختها الحالية غاية في القوة نظراً لانها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ووجه الدكتور أحمد آدم الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة للدعم المستمر للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

كما وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعم بقوة لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات مشيراً الى أن هذه الانتصارات التى تحققها كافة المنتخبات تاتي نتيجة دعم الدولة المصرية متمثلة في جهد ومتابعة وزير الرياضة المصري لكافة الأحداث الرياضية.

وعبر محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بحصول سمير على الميدالية الذهبية الأولي لمنتخبط مصر.



وعلى صعيد اخر، أكد الدسوقي حامد عضو مجلس الإدارة ، على توفير المناخ الجيد ومتطلبات جميع لاعبي بعثة المنتخب النصري، من أجل تحقيق حلم التأهل لاولمبياد باريس 2024.

و انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.