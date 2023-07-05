للحصول على رشاقة النجمات .. وسام باسبعين خبيرة لياقة للنساء فقط

تحلم كل أنثى بأن يحاكي قوامها رشاقة وجمال النجمات، وتبدو المهمة صعبة على البعض خاصة مع نمط الحياة العصري الذي أصبحت فيه الأكلات الجاهزة عنصرًا أساسيًا، ينعكس بصورة مزعجة في معدلات انتشار السمنة خاصة بين النساء.

ولهذا تؤكد العديد من الدراسات ضرورة محافظة المرأة في مختلف الأعمار على ممارسة أنشطة رياضية واتباع نُظم غذائية مُقننة تبعدها عن شبح السمنة، وبلا شك فإن الحصول على نتائج إيجابية في هذا الشأن يكون من خلال الانتظام مع مدربات لياقة معتمدات.

صنع علامة تجارية ذاتية للرياضيين



وفي هذا الصدد، برز اسم المدربة الدكتورة وسام باسبعين، التي تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز بتخصص التغذية وعلوم الأطعمة، واستكملت دراستها العليا بماجستير في الاتصال التسويقي، وخصصت رسالتها للدكتوراة التي تعدها بجامعة إدنبرة ببريطانيا في الإعلام التسويقي حول "صنع علامة تجارية ذاتية للرياضيين"، حيث تقوم كمدربة معتمدة دوليًا بالإشراف الرياضي على العديد من المتدربات من مختلف الأعمار، كما أنها تُقدم العديد من البرامج التثقيفية للرياضيين عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيقي سناب شات وتيك توك.

من التدريبات التي قدمتها وسام صالح بكر باسبعين ولاقت اهتمامًا كبيرًا من المتدربات، تمرين السكوات، أو ما يُعرف بتمرين القرفصاء، وأوضحت عبر الفيديوهات التي تنشرها في حسابها بالتيك توك أن كثيرين لا يقومون بتطبيق هذا التمرين بالطريقة الصحيحة، ما قد يعرضهم لخطر إصابة عضلات الجسم.



أيضًا، تمرين كيبل السحب، ويركز على عضلات الظهر الكبيرة الموجودة أسفل لوح الكتف على جانبي الظهر، وتعتمد آلية عمله على مبدأ الرافعة للاستفادة من وزن الثِقَل لتمرين العضلات.

الوصفات الغذائية للرياضيين من مختلف الأعمار



وبالتوازي مع التدريبات المختلفة، تمضي وسام باسبعين بتقديم العديد من الوصفات الغذائية للرياضيين من مختلف الأعمار، وبما يناسب كل رياضة على حدة، فمثلا تغذية من يمارسون السباحة ليست كتغذية من يمارسون الملاكمة، والاثنتين ليستا كتغذية هواة ركوب الخيل، أو كرة القدم، فهي هنا تحدد العناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بمقادير محددة، بالتناغم مع الجهد المبذول في كل رياضة.

ولأن دراساتها العليا في كلية الإعلام، فمن الطبيعي أن تتميز الفيديوهات التي تقدمها وسام باسبعين عبر حسابيها في سناب شات وتيك توك بالكثير من التجدد والابتعاد عن النمطية، فهي تدرك جيدًا أن فتيات العصر يتسمن بالملل والرغبة في التجديد والجاذبية، وهذا ما تحرص عليه من خلال تدريبات اللياقة وأنظمة التغذية الصحية التي تتنوع وفق كل حالة.

للحصول على رشاقة النجمات.. وسام باسبعين خبيرة لياقة للنساء فقط