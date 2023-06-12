نورهان منصور تعكس رشاقة خصرها بتوب قصير

اعتادت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت نورهان منصور بإطلالة صيفية تميل للجرأة، فهي تعشق الأزياء الناعمة التى تبرز رشاقة قوامها ووزنها المثالي بشكل دائم، وهذا ما جعلها محط اهتمام، حيث ظهرت بتوب قصير ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم باللون الأسود عكس رشاقة خصرها ونسقت عليه بنطال ساتان ينتمي لقصة الهاي ويست صمم من قماش الحرير باللون البرتقالي المزركش، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها البني القصير منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها الكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

وشاركت الفنانة نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

"نصيبي وقسمتك"

شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

وتدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابهما، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفها على نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك، وتستطيع نسخة الهولوجرام في النهاية السيطرة على البيت بشكل كامل، إلى أن يهرب يوسف وفرح ولارا تاركين المنزل، ويتزوج يوسف من فرح.