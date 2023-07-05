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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اعتماد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام فى البحر الأحمر

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2023

وجاء تنسيق القبول فى مدارس الثانوى العام 200 درجة الحد الأدنى، بجميع الإدارات التعليمية.

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محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى ٢٤٥ درجة

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محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

وأشار بيان المديرية إلى أن تنسيق القبول بمدارس الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/2024 كالتالى:

الحد الأدنى  بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية برأس غارب نظام 5 سنوات قسم بترول و185 درجة لقسم الإلكترونيات التبريد، و195 درجة للطاقة الشمسية والرياح.

أما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستى 185‪ درجة ومدارس الثانوية الصناعية بالغردقة وسفاجا ورأس غارب 150 درجة، أما المدارس الصناعية بالقصير 145 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية بالبحر الأحمر

والحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا قسم لوجستى185‪ درجة، ومدارس الثانوية الصناعية نظام خمسة سنوات بالغردقة  195، ومدارس الثانوية التجارية الفنية نظام ثلاث سنوات بسفاجا ورأس غارب والقصير والغردقة 170 درجة.

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