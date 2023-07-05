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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور علي جثمان سيدة بجوار مدرسة في الغردقة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

عثرت الأجهزة الأمنية في منطقة البحر الأحمر، على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر بجوار سور إحدى المدارس وسط مدينة الغردقة، وتم نقلها وإيداعها مشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة، لحين استخراج تصريح الدفن وتسليمها لذويها.

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تفاصيل العثور علي جثة سيدة في الغردقة

بدأت القصة حينما اتصل عدد من الأهالى بمرفق الإسعاف للإبلاغ عن وجود سيدة في حالة مرضية بمنطقة الملاحة بجوار مدرسة طه حسين وسط مدينة الغردقة، وعقب وصول سيارة الإسعاف تبين أن السيدة متوفاة وتدعى "ص .م" تبلغ من العمر 44 عامًا، على الفور تم إبلاغ نجدة الغردقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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