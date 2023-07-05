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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

3 أندية تستهدف التعاقد مع "بومبا"

بومبا
بومبا

تستهدف العديد من الأندية في  محروس إبراهيم الشهير بـ"بومبا"، دائرة اهتمام عدة أندية ترغب في التعاقد معه عقب رحيله عن طنطا، عقب نهاية الموسم المنقضي.

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تسعى أندية بروكسي وبايونيرز وبورتو، بخلاف عدة أندية أخرى، في الحصول على خدمات لاعب طنطا السابق، نظرا لما يمتلكه من قدرات فنية كبيرة وخبرات تؤهله لصناعة الفارق مع أي فريق يدافع عن ألوانه.

 

أستقر بومبا رحيله عن صفوف طنطا، موجها الشكر إلى جماهير أبناء السيد البدوي، على دعمهم للفريق خلال الموسم المنقضي.

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بومبا يرحل عن طنطا بعد ضياع حلم دوري الأضواء

وقال بومبا في بيان رسمي: "بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى مشجعي ومسئولي نادي طنطا الرياضي، أود أن أعبر عن امتناني وتقديري للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادينا الحبيب نادي طنطا الرياضي  على الفترة الرائعة التي قضيتها في النادي. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في رحلتهم للوصول إلى الدوري الممتاز".

 

وأضاف: "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول وتعاونهم معي طوال الفتره الماضية".

 

وأتم: "كم هي لحظات صعبه للفراق ولكن هي سنة الحياه وربما سيكون لنا لقاء اخر يوما ما فنحن في خدمة نادينا العريق دائما، وأتمنى من الله التوفيق لكم ولي  في خطوتي القادمة".

 

وفشل فريق طنطا في التأهل للدوري الممتاز، بعدما فقد بطاقة التأهل بفارق نقطة عن بلدية المحلة.

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