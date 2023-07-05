تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمركز طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين من خلال تنفيذ عددا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية وغيرها من المنشآت الغذائية، حيث قامت المديرية بتنفيذ عدد من الحملات خلال الأيام السابقة.

وأسفرت بدورها عن ضبط مضرب أرز بإحدى قرى مركز طنطا لحيازته كمية وقدرها ١٠ طن سكر شكائر مجهول المصدر بالمخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة بالقانون رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ الصادر من السيد رئيس الجمهورية، كما أسفر المرور على المحال والأسواق بمدينة طنطا عن ضبط محل لبيع المواد الغذائية يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بكمية وقدرها ٢٠٠ عبوة وكذا ضبط سجائر مسرطنة بكمية وقدرها ٢٠٠ علبة سجائر، كما تم تحرير عدد ١٠ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وفي السياق ذاته قامت إحدى اللجان التفتيشية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بتنفيذ حملة مراقبة على محطات تعبئة البوتاجاز بدائرة المحافظة والتي أسفرت بدورها عن تحرير محضر جنحة لإحدى محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بناحية كفر الزيات وذلك لاستيلائها على كمية ٩٢٤٥ كجم من الغاز الصب بغرض بيعها في السوق السوداء والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والتربح غير المشروع وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.