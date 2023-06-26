بومبا يرحل عن طنطا بعد ضياع حلم دوري الأضواء

أستقر محروس إبراهيم الشهير بومبا، رحيله عن صفوف فريق طنطا، موجها الشكر إلى جماهير أبناء السيد البدوي " طنطا "، على دعمهم للفريق خلال الموسم المنقضي في الدوري الدرجة الثانية للمحترفين.

ونشر بومبا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في بيان رسمي قائلا :": "بسم الله الرحمن الرحيم

إلى مشجعي ومسئولي نادي طنطا الرياضي، أود أن أعبر عن امتناني وتقديري للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادينا الحبيب نادي طنطا الرياضي على الفترة الرائعة التي قضيتها في النادي. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في رحلتهم للوصول إلى الدوري الممتاز".

أشار في البيان الصحفي : " أقدم الشكر لجميع اللاعبين بفريق طنطا والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد اللي قدم لي وتعاونهم معي طوال الفترة الماضية".

وأتم: "كم هي لحظات صعبه للفراق ولكن هي سنة الحياه وربما سيكون لنا لقاء اخر يوما ما فنحن في خدمة نادينا العريق دائما، وأتمنى من الله التوفيق لكم ولي في خطوتي القادمة".

طنطا

لم يستطيع فريق طنطا في التأهل للدوري الممتاز، بعدما فقد بطاقة التأهل بفارق نقطة عن بلدية المحلة.

يسعى نادي فاركو ضم أحد نجوم دوري القسم الثاني من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف نادي فاركو ضم عبد الرحمن الدح صانع ألعاب وهداف فريق طنطا الذي ينشط في دوري القسم الثاني.

واستفسر فاركو عن إمكانية شراء الدح من نادي طنطا والمقابل المادي المطلوب من أجل الاستغناء عن اللاعب.

ويبلغ الدح 24 عاما ولعب من قبل في الدوري الممتاز مرتين مع طنطا بعد صعوده، ويتواجد اللاعب مع الفريق عندما كان لاعبا في قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2018-2019، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليعود للمشاركة مع طنطا في القسم الثاني بعد هبوطه إلى القسم الثالث في الموسم قبل الماضي.

ويتواجد فاركو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، ويملك في رصيده 41 نقطة، بعد خوضه 31 مباراة فاز في تسع مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات.

ويستعد فاركو لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.