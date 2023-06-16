الجمعة 16 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أنمار الحائلي يقترب من رئاسة نادي الاتحاد السعودي

انمار الحائلي رئيس
انمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي

يقترب أنمار عبدالله بن صالح الحائلي من تولي رئاسة نادي الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة، بعدما سيطر على نسبة كبيرة من الأصوات مقارنة بما حصل عليه المنافسين.

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أصبح أنمار الحائلي قريبًا من تولي رئاسة نادي الاتحاد بعد استبعاد قائمة منافسه وليد الشهري من الانتخابات الرئاسيه للعميد في الفترة المقبلة.

قائمة انمار الحائلي لرئاسة الاتحاد

تم قبل قائمة أنمار الحائلي لرئاسة نادي الاتحاد والتي تكونت من أحمد كعكي المرشح لمنصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى كل من عبد الوهاب عابد المرشح للعضوية ومعه ممدوح الحربي وفيصل التركي المرشحين للعضوية أيضًا.

وضمت القائمة الثانية في انتخابات نادي الاتحاد لرئاسة النادي كل من وليد الشهري المرشح للرئاسة، ومعه محمد مليباري لمنصب نائب رئيس العميد، بالإضافة إلى كل من عبدالله سويد مرشح للعضوية، ومعه سحر سراج ومازن حسن وأسعد حمود سلطان المرشحين للعضوية.

إدارة الاتحاد تستعد للموسم المقبل

نجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع كريم بنزيما لقيادة هجوم النمور في الموسم المقبل 2023-2024، ولمدة 3 مواسم مقبله، لتؤكد على جدارتها في رئاسة النادي بعد نجاححها في اقناع النجم الفرنسي بالانتقال للدوري السعودي.

ويشهد الموسم المقبل مشاركة النمور في كأس العالم للأندية كممثل وحيد عن المملكة العربية السعودية في البطولة بعد غياب طويل، والذي يؤكد على العمل الجيد الذي يقوم به أنمار الحائلي رئيس النادي الحالي وجهازه المعاون.

 

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