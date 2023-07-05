أليكسيس سانشيز يقترب من الدوري السعودي

أصبح النجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، قريب من الانتقالا للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما تلقى المزيد من العروض لخوض تجربه جديده في المملكة العربية السعودية.

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سانشيز يقترب من الدوري السعودي

اليكسيس سانشيز على قائمة المطلوبين للانتقال للدوري السعودي منذ فترة، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الفريق الذي يريد التعاقد مع اللاعب، مفضلين تأخير تلك الخطوة لما بعد الاتفاق مع اللاعب ونادي مارسيليا على كافة التفاصيل.

رفض صاحب الـ34 عامًا عرضًا لتجديد عقده مع نادي مارسيليا الفرنسي، وبدأ في مغادرة المكان الذي يسكن فيه بالمدينة.

مارسيليا يحاول إقناع سانشيز بالبقاء

ويحاول فريق نادي مارسيليا اقناع اليكسيس سانشيز بالبقاء، لكن المحاولة فشلت وأصر اللاعب على الرحيل بعد تقديم عرض للتجديد مقابل راتب سنوي أقل مما كان حصل عليه النجم التشيلي مع فريقه الحالي.

وقرر الفريق الفرنسي تخفيض سقف رواتب اللاعب بعدما فشل في التأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث يبدأ الفريق مبارياته من الدور التمهيدي.

أزمة سانشيز تتسبب في رحيل كولاسيناك

تكررت نفس الأزمة في وقت سابق مع الظهير الأيسر البوسني سعيد كولاسيناك عن صفوف مارسيليا، والذي انتقل لنادي أتالانتا الإيطالي مقابل مليوني يورو.

انتقل أليكسيس سانشيز لفريق مارسيليا في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعدما قام بفسخ عقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، وعقب المشاركة معه في 44 مباراة، سجل 18 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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نجوم العالم ينتقلون لـ لدوري السعودي

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية انتقال عدد كبير من أبرز اللاعبين في قارة أوروبا للدوري السعودي عبر أندية الهلال و النصر و الاتحاد و الأهلي، وانتقل كل من كريستيانو رونالدو و بروزوفيتش للعالمي، بينما انتقل كريم بنزيما و نجولو كانتي لنادي الاتحاد، وكان نصيب الهلال من الصفقات بالتعاقد مع كوليبالي و روبن نيفيز، وتعاقد نادي الأهلي مع روبيرتو فيرمينيو و ادوارد ميندي.

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