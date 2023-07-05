أشرف صبحي يصل الجزائر لحضور دورة الألعاب العربية ومناقشة ملفات التعاون المشترك

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجزائر في زيارة رسمية؛ لحضور دورة الألعاب العربية بالجزائر، ومناقشة عدد من ملفات العمل والاهتمام المشترك مع عدد من الدول المشاركة بالدورة.

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وكان في استقبال الوزير، سفير مصر لدي الجزائر السيد مختار جميل توفيق وريدة، والسيد الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة بالجزائر السيد طيابي سليمان.



تخلل الحديث مناقشة آليات التعاون بين مصر والجزائر فى مجالى الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة فى ضوء الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين استناداً على العلاقات الدبلوماسية التى تجمع البلدين فى شتى المجالات.

أكد وزير الشباب والرياضة علي متانة وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في مجال الرياضة والشباب، والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الدول والشعوب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن زيارته للجزائر لحضور دورة الألعاب العربية، والعمل علي تعزيز العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر والجزائر وعدد من الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، و تشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، و تعزيز الروح الرياضية و الأخوة بين الشعوب العربية.

سفير مصر بالجزائر يستقبل وزير الرياضة



و توجه السيد سفير مصر بالجزائر، بالشكر و التقدير لوزير الشباب والرياضة علي مجهوداته خلال الفترة الحالية في ملفات الشباب و الرياضة بمصر.

و تطلق منافسات دورة الألعاب العربية اليوم وحتى 15 يوليو الجارى فى 5 مدن مختلفة بمشاركة 3800 رياضى يشاركون في 20 لعبة و هى : «كرة القدم، و ألعاب القوى، و كرة الريشة، و كرة السلة، و الملاكمة، و البولينج، و الجمباز، و الشطرنج، و الدراجات، و السلاح، و كرة اليد، و كرة الطائرة، و الجودو، و الكاراتيه، و القوارب الشراعية، و السباحة، و تنس الطاوله، و رفع الأثقال و المصارعة».

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