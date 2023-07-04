وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبي لتأهله إلى أوليمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه بفضل التخطيط العلمي والإستراتيجية التى يتم العمل وفقا لها مع المنتخبات الوطنية، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم لها، أصبحت الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال تواصل وزير الشباب والرياضة مع بعثة المنتخب الأولمبي، حيث ثمّن الفوز الذي حققه المنتخب الأولمبي لكرة القدم علي المنتخب الغيني، بهدف مقابل لا شيء للاعب محمد شحاته، وذلك في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لأوليمبياد باريس.

وقال الدكتور أشرف صبحي موجهًا رسالته للاعبي وجهاز المنتخب : "يسعدني أن أنقل لكم تهنئة القيادة السياسية، التي طالما تعتبر الرياضة والرياضيين أمنًا قوميًا، وتدعم دائمًا الرياضة المصرية في مختلف المحافل والأصعدة، كما يسرني أن أنقل لكم تهنئة كل أسرة الرياضة المصرية، لتأهلكم للأوليمبياد والوصول للمباراة النهائية، وأن شاء الله يتحقق اللقب القاري".

وأشار الوزير إلي الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وطالب الوزير اللاعبين بمواصلة الأداء القوي وتحقيق لقب البطولة، وتقديم أداءً يليق بكرة القدم المصرية، وبذل كل المجهود من أجل الفوز في مبارياتهم بالأولمبياد وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا أن المنتخب الأوليمبي تقف خلفه الدولة المصرية كلها وتدعمه.



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي أن الدولة المصرية من خلال الوزارة وكافة الجهات المعنية ستعمل علي تذليل كل العقبات التي قد تواجه الفريق، أو التي قد تظهر في المستقبل، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية بالأولمبياد، حيث أن منتخبنا لا يسعي للتمثيل المشرف ولكن الميدالية هي طموحهم.