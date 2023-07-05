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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

حفل زفاف جماعى
حفل زفاف جماعى

 نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعى لعدد 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. 

 

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 حضر كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية ومحافظي الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وعدد من رؤساء الجامعات.

 ونقل اللواء أح وليد حمودة، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، تحية وتهنئة الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور مؤكدًا أن الحفل يعكس المسئولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته.

 تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية: 

 وتضمنت الفعاليات تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية وكذا هدايا مادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم كما تم تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والترفيهية بمشاركة  الموسيقات العسكرية.

 وأعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم المجتمع المدني وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

 حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لعدد 300 شاب وفتاة
 حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة
 حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

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