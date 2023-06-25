إفتتاح ماركات المنطقة الشمالية العسكرية بمدينة بيلا بكفرالشيخ

افتتح محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين ، واللواء هشام محمد عبدالحميد، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية،الأحد، ماركت المنطقة الشمالية العسكرية الدائم بمدينة بيلا، لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم المخفضة للجمهور، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة بالعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور جمال ساطوررئيس مركز ومدينة بيلا، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد علاء جاويش،قائد منافذ كفرالشيخ التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية، لتوفير السلع الغذائية.

وتفقد الحضور ماركت القوات المسلحة، للاطمئنان على توفير كافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، إضافة اللحوم الطازجة، والدواجن المثلجة والزيوت والبقوليات وغيرهم،، والتقى بعدد من أهالي بيلا، وعبروا عن سعادتهم بافتتاح الفرع، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور واللحوم الطازجة، إضافة للدواجن المثلجة والأسماك، ويعد هذا الفرع هو الفرع الرابع بالمحافظة،الأول بغرب مدينة كفرالشيخ والثاني بمدينة بلطيم والثالث بمدينة دسوق، والرابع بمدينة بيلا، ومن المنتظر افتتاح فرعين آخرين بالحامول ومطوبس، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.