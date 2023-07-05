التحقيق فى وفاة تاجر سقطت عليه نافذة خشبية بالإسكندرية

فتحت نيابة الرمل ثان في الإسكندرية، التحقيق فى مصرع تاجر أغنام، سقط على رأسه لوح خشب ألقاه جاره من الطابق العاشر بعقار في منطقة حجر النواتية شرق الإسكندرية.

تفاصيل واقعة مصرع تاجر سقطت عليه نافذة خشبية فى الإسكندرية

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة شخص بالعقار رقم 114 بشارع حجر النواتية، المكون من أرضي الطابق ال13 بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة «أ.ك.ر» تاجر أغنام 38 سنة، ملقي على الأرض غارقًا بالدماء، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار إصابة بجرح قطعي وتهتك بالرأس وتلاحظ وجود ألواح خشبية بجواره على سلم ومنور العقار، فيما تبين وجود شقة بالطابق العاشر بذات العقار بدون باب بها أعمال تشطيب.

وتبين من سؤال شهود عيان، أن المتوفي يملك شادر أغنام بذات الشارع، توجه رفقة جاره لأخذ خشب موجود بالشقة بالطابق العاشر يقطنها الأخير، لاستخدامها في عمل شادر للأغنام وبعد مرورحوالي نصف ساعة سمعوا صوت عالي لسقوط شي أحدث صوتا واكتشفوا أن المتوفي غارقا بالدماء ومتوفي بمدخل العقار.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى اتفق مع جاره على أن يصعد للطابق العاشر ويرمي ألواح الخشب بينما يقف هو بمدخل بالطابق الأرضي لالتقاطها ورصها، إلا أن أحد الألواح سقط على رأسه وتوفي في الحال، وتحرر المحضر رقم 8662 لسنة 2023 إداري الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.