عاجل
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 300 شاب وفتاة المخابرات الروسية تضع يدها على البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا أليكسيس سانشيز يقترب من الدوري السعودي هزّة أرضية جديدة تضرب تركيا باريس سان جيرمان يُثير الجدل قبل مؤتمر إنريكي
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

التحقيق فى وفاة تاجر سقطت عليه نافذة خشبية بالإسكندرية

نيابة
نيابة

فتحت نيابة الرمل ثان في الإسكندرية، التحقيق فى مصرع تاجر أغنام، سقط على رأسه لوح خشب ألقاه جاره من الطابق العاشر بعقار في منطقة حجر النواتية شرق الإسكندرية.

txt

نيابة السلام تقرر حبس شخصين لتجارتهما بالمخدرات

تفاصيل واقعة مصرع تاجر سقطت عليه نافذة خشبية فى الإسكندرية

البداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة شخص بالعقار رقم 114 بشارع حجر النواتية، المكون من أرضي الطابق ال13 بدائرة القسم.

 وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة «أ.ك.ر» تاجر أغنام 38 سنة، ملقي على الأرض غارقًا بالدماء، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار إصابة بجرح قطعي وتهتك بالرأس وتلاحظ وجود ألواح خشبية بجواره على سلم ومنور العقار، فيما تبين وجود شقة بالطابق العاشر بذات العقار بدون باب بها أعمال تشطيب.

 وتبين من سؤال شهود عيان، أن المتوفي يملك شادر أغنام بذات الشارع، توجه رفقة جاره لأخذ خشب موجود بالشقة بالطابق العاشر يقطنها الأخير، لاستخدامها في عمل شادر للأغنام وبعد مرورحوالي  نصف ساعة سمعوا صوت عالي لسقوط شي أحدث صوتا واكتشفوا أن المتوفي غارقا بالدماء ومتوفي بمدخل العقار.

 وكشفت التحقيقات أن المتوفى اتفق مع جاره على أن يصعد للطابق العاشر ويرمي ألواح الخشب بينما يقف هو بمدخل بالطابق الأرضي لالتقاطها ورصها، إلا أن أحد الألواح سقط على رأسه وتوفي في الحال، وتحرر المحضر رقم 8662 لسنة 2023 إداري الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الورقية