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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

نيابة السلام تقرر حبس شخصين لتجارتهما بالمخدرات

نيابة دار السلام
نيابة دار السلام الجزئية

أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، قرار بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.


وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

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