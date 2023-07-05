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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تغريم شاب 50 ألف جنيه لإزعاج زوجته

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنح قنا الاقتصادية، قرار بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي ونشر عبارات تنال من سمعتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

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دعوى خلع على أعتاب محكمة الأسرة.. والسبب "الزوج البخيل"

تفاصيل تغريم شاب 50 ألف جنيه لإزعاج زوجته

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2022، عندما قامت سيدة بتحرير محضر ضد زوجها، تتهمة باختراق حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقام بنشر عبارات تتضمن إساءة لها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح اقتصادية قنا، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعى.

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