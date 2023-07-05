مصرع عامل أثناء بطلق ناري في قرية الشاورية بنجع حمادي

لقى عامل نقاشة مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء عمله، بمركز نجع حمادي شمال قنا.

وتلقت غرفة العمليات، إخطارًا يفيد بمصرع وليد حلمي “نقاش”، بطلق ناري، أثناء عمله في قرية الشاورية بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه، كان يمارس مهنته في إحدى الوحدات السكنية، بقرية الشاورية، وكان صاحبها يلهو بالسلاح، فخرجت طلقة أودت بحياة المجني عليه.