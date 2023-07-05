رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن نهاية رحلة جالتييه مع الفريق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل مدربه كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق الباريسي، بشكل رسمي.



وقاد جالتييه، فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، وتوج معهم ببطولة الدوري الفرنسي، وكأس السوبر على حساب نانت.



أكد نادي باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي، أنه قرر بالاتفاق مع جالتييه فسخ عقده، مع التأكيد لاحترامه وتقديره للمدرب الذي كان ملتزما تماما في عمله مع الفريق الباريسي في الموسم الماضي.



ويعتبر لويس إنريكي المدرب الأقرب لقيادة باريس سان جيرمان خلفا لـ جالتييه، بعدما توصلت إدارة النادي الباريسي لإتفاق معه بشأن تدريب الفريق الفرنسي.



ولا يدرب لويس إنريكي أي فريق منذ إقالته من تدريب إسبانيا، بعد الإقصاء من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، على يد منتخب المغرب.



القبض على مدرب باريس سان جيرمان بتهمة العنصرية





ألقت قوات الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة ، القبض على كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، وابنه ، وذلك بتهمة الإدلاء بتصريحات عنصرية ضد الإسلام .

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية صباح اليوم الجمعة، إعتقال جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، ناقلةً تصريحات للمدعي العام الفرنسي الذي قال أن كريستوف جالتييه، مدرب نادي باريس سان جيرمان، تم اعتقاله، لاستجوابه مع نجله في إطار تحقيق في مزاعم التمييز والعنصرية.

فيما أكد تقرير صحفي فرنسي آخر أنه تم احتجاز مدرب باريس سان جيرمان من قبل الشرطة كجزء من تحقيق في مزاعم التمييز، عندما كان مدربًا لنادي نيس".

وأشار التقرير إلى أنه تم احتجاز نجل مدرب باريس سان جيرمان أيضًا، جون فالوفيتش جالتييه، مع أحقية سلطات الأمن الفرنسية في التحقيق معهما لمدة 24 ساعة فقط، أو إطلاق سراحهم.

وأفادت التقارير أن جالتييه ونجله وصلا إلى مركز الشرطة في نيس في الساعة 8:45 من صباح يوم الجمعة، وذلك للتحقيق في تصريحه السابق الذي قال فيه: "نصف الفريق لدينا من أصحاب البشرة السمراء، والنصف الآخر في المسجد لأداء الصلاة".



إنريكي يقترب من تدريب باريس سان جيرمان





وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية لاقتراب إقالة مدرب باريس سان جيرمان جالتيه من تدريب باريس سان جيرمان، على أن يتولى المهمة خلفًا له المدرب الفرنسي لويس إنريكي.



يذكر أن أكدت تقارير صحافية في الساعات الأخيرة عن اقتراب إنريكي من القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان.

وتم استبعاد الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف جالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.

ولم يتم التأكيد من استبعاد رحيل جالتييه عن باريس سان جيرمان .

وأحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي "53 عاما" تقدما كبيرا في تلك الأثناء ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأسبوع المقبل.

كان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات بطولة كأس العالم السابقة "مونديال قطر 2022".



