الهلال يبحث ضم فيراتي من باريس سان جيرمان

يواصل الهلال بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط من طراز عالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح في إتمام تعاقده مع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي.

وكلفت صفقة كوليبالي خزينة الهلال ما يقرب من 23 مليون يورو، بعدما نجح الفريق السعودي في إقناع اللاعب بالانضمام للفريق خلال الموسم الجديد.

تفاصيل اقتراب الهلال من ضم فيراتي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الهلال أصبح على أعتاب التعاقد مع الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية إلى أن عقد الدولي الإيطالي مستمر مع البي أس جي حتى صيف 2026 المقبل.

وأكدت أن مسؤولي الهلال السعودي تواصلوا مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل التعرف على مطالب النادي العاصمي بشأن الاستغناء فيراتي.

وشددت على أنه لم يتم أرسال أي عرض رسمي حتى الاَن، لكن ما حدث كان جس نبض بخصوص معرفة طلبات الفريق العاصمي قبل تقديم عرض رسمي.

وأشارت "ليكيب" إلى أن ممثلي الهلال يتواجدون خلال الفترة الحالية في باريس من أجل حسم صفقة فيراتي من باريس سان جيرمان، كما أن الفريق السعودي أرسل شخصيتين مميزتين في مجلس الإدارة لإنهاء التعاقد مع اللاعب.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن فيراتي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل السابق ليونيل ميسي وأصبح كيليان مبابي على أعتاب الانتقال لريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الحالي.