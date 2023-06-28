عاجل
السيسي يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بحلول عيد الأضحى| فيديو 100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الهلال يبحث ضم فيراتي من باريس سان جيرمان

فيراتي، لاعب وسط
فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان

يواصل الهلال بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط من طراز عالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح في إتمام تعاقده مع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي.

txt

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

وكلفت صفقة كوليبالي خزينة الهلال ما يقرب من 23 مليون يورو، بعدما نجح الفريق السعودي في إقناع اللاعب بالانضمام للفريق خلال الموسم الجديد.

تفاصيل اقتراب الهلال من ضم فيراتي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الهلال أصبح على أعتاب التعاقد مع الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية إلى أن عقد الدولي الإيطالي مستمر مع البي أس جي حتى صيف 2026 المقبل.

وأكدت أن مسؤولي الهلال السعودي تواصلوا مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل التعرف على مطالب النادي العاصمي بشأن الاستغناء فيراتي.

وشددت على أنه لم يتم أرسال أي عرض رسمي حتى الاَن، لكن ما حدث كان جس نبض بخصوص معرفة طلبات الفريق العاصمي قبل تقديم عرض رسمي.

وأشارت "ليكيب" إلى أن ممثلي الهلال يتواجدون خلال الفترة الحالية في باريس من أجل حسم صفقة فيراتي من باريس سان جيرمان، كما أن الفريق السعودي أرسل شخصيتين مميزتين في مجلس الإدارة لإنهاء التعاقد مع اللاعب.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن فيراتي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل السابق ليونيل ميسي وأصبح كيليان مبابي على أعتاب الانتقال لريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الحالي.

مواد متعلقة

والد ميسي يكشف حقيقة انتقاله إلى الهلال السعودي

رامون دياز يواجه خطر الإقالة من الهلال السعودي

كشف حساب ليونيل ميسي مع باريس بعد اقترابه من الهلال السعودي

فرانس فوتبول تعلن انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

هنري يفتح النار على ميسي وباريس سان جيرمان

ميسي يحصل على جائزة أفضل رياضي في عام 2022

ميسي ما بين العود لـ برشلونة والانتقال لـ الهلال السعودي

عرض مغري.. الهلال يخطط لضم فيراتي نجم باريس سان جيرمان
الجريدة الورقية