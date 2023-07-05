نجم والجويلي في ورشة منهجيات الهجرة الإفريقية بتوجو

يفتتح اليوم روبرت داسي، وزير الخارجية توجو ورشة عمل حول موضوع “منهجيات ومواءمة بيانات الهجرة في إفريقيا”، والتي ينظمها المرصد الأفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، وذلك في لومي عاصمة توجو والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام.



وصرحت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أنه في ظل الاهتمام العالمي المتصاعد بالأبعاد المختلفة لظاهرة الهجرة وانعكاساتها على القارة الأفريقية.



تيسير مواءمة طرق جمع وتحليل بيانات وإحصاءات الهجرة

ينظم المرصد هذه الورشة ليستهدف تيسير مواءمة طرق جمع وتحليل بيانات وإحصاءات الهجرة، وتعزيز بناء قدرات البلدان الأفريقية والمجموعات الاقتصادية الأفريقية في منهجيات إحصاءات الهجرة وتبادل البيانات وبناء القدرات بما في ذلك الاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات ، ووضع مبادئ توجيهية لمواءمة وتنسيق منهجيات جمع وتحليل بيانات الهجرة مع مراعاة التنوع اللازم في جمعها لدراسة الأشكال المختلفة للهجرة ، وإرساء أسس لإنشاء قاعدة بيانات إقليمية مجمعة تابعة للاتحاد الأفريقي ، وتشمل الإحصاءات والتقديرات والتحليلات والتوصيات التي سيتم تنسيقها ودعمها من قبل المرصد.



وأضحت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة ان الورشة تتناول استعراض تجارب البلدان المشاركة في المشروعات الرائدة الإقليمية في مجال بيانات الهجرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير العوامل المؤدية للهجرة ومحركاتها الرئيسية على موجات الهجرة التي تشهدها القارة الأفريقية بما في ذلك التغيرات المناخية والصراعات الداخلية بوصفها أحد المحركات الرئيسية للهجرة ،وأهمية وضع استراتيجيات محددة لمواجهتها لمنع تفاقم آثارها السلبية المحتملة ، و تقييم بيانات الهجرة المتاحة بما في ذلك التعدادات والمعلومات من المصادر الحكومية والتعدادات الوطنية ،وتحديد ودعم احتياجات بناء القدرات للبلدان الأفريقية لتعزيز بناء قواعد بياناتها الإحصائية حول الهجرة.

تحسين بيانات الهجرة في إفريقيا



وأشارت السفيرة إلى أن ورشة العمل تأتي في سياق متابعة توصيات ونتائج أعمال ورشة العمل السابقة التي عقدها المرصد الإفريقي للهجرة في القاهرة خلال الفترة ١٩-٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ تحت عنوان "العمل من أجل تحسين بيانات الهجرة في إفريقيا وتقديم المشروع التجريبي لبناء القدرات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية".



وقال السفير عمرو الجويلي مستشار نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للشراكات الاستراتيجية إن الورشة تتناول محاور حوكمة الهجرة في أفريقيا، وجمع بيانات الهجرة، ودور الرقمنة في جمع البيانات، بالإضافة إلى استخدام المصادر الإدارية الحكومية لتعزيز جودة بيانات الهجرة، واستقاء الدروس المستفادة من الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وتقديم التوصيات ذات الصلة.



جدير بالذكر أن الورشة يشارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء في منظمة الاغتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المتخصصة ، ومنها منظمة الهجرة الدولية ،والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية والعديد من الخبراء في مجال الهجرة.

8a70bffb-1a83-4538-8f58-ca4ac3bd33c4