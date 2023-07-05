رسميا..لويس إنريكي يبدأ مغامرته مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي مديرا فنيا للفريق الباريسي خلفا لـ كريستوف جالتييه.

وكان باريس سان جيرمان عن إقالة مدربه كريستوف جالتييه اليوم الأربعاء بشكل رسمي، بالإضافة لوجود مؤتمر صحفي بالنادي.

كشفت تقارير صحفية أن لويس إنريكي وقع مع باريس سان جيرمان عقدا يمتد حتى عامين مقبلين.

كانت آخر محطات لويس إنريكي مع المنتخب الإسباني، قبل أن تتم إقالته بعد الخروج من كأس العالم على يد المغرب.



رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن نهاية رحلة جالتييه مع الفريق



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل مدربه كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق الباريسي، بشكل رسمي.

وقاد جالتييه، فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، وتوج معهم ببطولة الدوري الفرنسي، وكأس السوبر على حساب نانت.

أكد نادي باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي، أنه قرر بالاتفاق مع جالتييه فسخ عقده، مع التأكيد لاحترامه وتقديره للمدرب الذي كان ملتزما تماما في عمله مع الفريق الباريسي في الموسم الماضي.



القبض على مدرب باريس سان جيرمان بتهمة العنصرية



ألقت قوات الشرطة الفرنسية، القبض على كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، وابنه ، وذلك بتهمة الإدلاء بتصريحات عنصرية ضد الإسلام .

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية صباح اليوم الجمعة، إعتقال جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، ناقلةً تصريحات للمدعي العام الفرنسي الذي قال أن كريستوف جالتييه، مدرب نادي باريس سان جيرمان، تم اعتقاله، لاستجوابه مع نجله في إطار تحقيق في مزاعم التمييز والعنصرية.

فيما أكد تقرير صحفي فرنسي آخر أنه تم احتجاز مدرب باريس سان جيرمان من قبل الشرطة كجزء من تحقيق في مزاعم التمييز، عندما كان مدربًا لنادي نيس".



سبب تعثر مفاوضات ناجلسمان وباريس



ذكرت نفس الصحيفة "ليكيب" أن إدارة نادي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان لم تتفق مع المدرب الألماني ناجلسمان، بعدما رفض الأخير تولي تدريب البي أس جي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن الثلاثي لويس إنريكي وتشابي ألونسو وتياجو موتا أصبحوا أبرز المرشحين لقيادة الفنية لباريس سان جيرمان الأول خلال الفترة المقبلة، ليكون أحدهم خليفة للمدرب جالتيه.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع عدد من النجوم خلال السنوات الماضية وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار جونيور، من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق لم يستطع الفوز باللقب.







