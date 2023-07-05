جامعة القناة: فتح باب التقدم لخمسة برامج تخصصية مميزة بكلية الهندسة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم لخمسة برامج تخصصية جديدة مميزة بكلية الهندسة وهي: برنامج هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات، برنامج هندسة الطاقة المستدامة، برنامج هندسة تخطيط المدن، برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة يعتبر من المجالات الجديدة متعددة التخصصات، يجمع بين تصميم المبنى وتشغيله معاً، ويركز على دمج العديد من المجالات التي تمثل جوهر النظام الهندسي للمبنى.

وعن برنامج تخطيط المدن - أفاد الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أنه يتناول المهندس المعماري والمخطط العمراني، تخطيط وتصميم وإدارة إنشاء العديد من المشروعات المختلفة، كمشروعات المباني السكنية والتجارية والصناعية والخدمية، بجانب مشروعات التصميم والتخطيط العمراني بالمجتمعات العمرانية القائمة أو الجديدة، التي تتضمن دمج جميع الجوانب التي تتعامل مع البيئة المبنية، وتأثيثها وتنسيقها وإدارتها وتقييمها من قبل المجتمع في تفكيرهم الإبداعي أثناء التعامل مع مشاكل البيئة المعمارية والحضرية المعقدة، وتخطيط البيئة العمرانية من أجل استدامة التنمية الحضرية، وخلق مجتمعات عمرانية آمنة وشاملة وصحية ومستدامة.

وأوضح الدكتور باسم الهادي السعيد وكيل كلية الهندسة طبيعة برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات، الذي جاء تلبية لما تشهده مصر فى الآونة الأخيرة من انفتاح على سوق العمل، وخصوصًا مع الاتساع في إنشاء المشاريع القومية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى وجود مهندسين في التخصصات التي تحتاجها الأسواق الداخلية والخارجية، وتعتبر الهندسة المدنية من العلوم الهندسية التطبيقية المطلوبة في جميع المجتمعات لتحقيق متطلبات التعمير والتطوير، هذا وتشهد الهندسة المدنية تقدماً كبيراً؛ نتيجة للتطور السريع في أساليب وإدارة عمليات التشييد، وفي العلوم الهندسية الإنشائية وتكنولوجيا البناء، ويقوم قسم الهندسة المدنية بمنح درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية تخصص هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

أما البرنامج الرابع الذي تقدمه كلية الهندسة للطلاب الجدد هو برنامج هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يرتكز في مجالين رئيسيين: تقنيات المعلومات والاتصالات، وتم تصميم البرنامج لتأهيل المهندسين للمناصب التقنية وكذلك الإدارية في الصناعة، وإعداد طلاب للدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات والمجالات ذات الصلة، والمرونة في الجمع بين التخصصين تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات تسمح للطلاب بالاستعداد لمجموعة متنوعة من الخيارات المهنية وتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته.

أما عن برنامج هندسة الطاقة المستدامة بنظام الساعات المعتمدة في قسم الطاقة الميكانيكية، فهو قاطرة للتطوير المستمر للدورات الحديثة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات فرص العمل والتحديات العامة والاحتياجات الحساسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة ( التقليدية والجديدة والمتجددة ) فيما يتعلق بالكفاءة والعمليات، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والوقوف الحيوي ومحطات توليد الكهرباء، وتوربينات الغاز المتقدمة، وتصميم وصيانة التوربينات، ومراقبة الجودة للمنتجات والعمليات والطاقة النووية وتحلية المياة والبيئة، وهندسة التكييف المركزي، ويهتم تخصص هندسة الطاقة المستدامة بشكل رئيس بعلوم الموانع الحرارية التي تشكل أساس تحويل وتوليد الطاقة.