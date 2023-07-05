أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 و لمدة أسبوعين.



وحددت شركة الخدمات الطبية فى بيان لها بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالآتي:

1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم.

4-القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين.

6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط)

7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف

دراسي للطالبة بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 ( فقط ألف جنيه لاغير).

- وحددت الشركة ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

1- الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )

2-اختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )

3-اختبار الحاسب الآلي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي

4-الكشف الطبي: بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة

( كشف نظـر- كشـف باطني – اختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).

5- كشف الهيئة ( الاختبار الشخصي واختبار القدرات)

6-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في

الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -

الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول

والوزن.

- في حالة اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

1-إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق

وإعلان النتيجة.

2-تعهد الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

4- عدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

5- إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل التكليف.