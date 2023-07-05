فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض
أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 و لمدة أسبوعين.
وحددت شركة الخدمات الطبية فى بيان لها بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالآتي:
1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.
2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.
3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم.
4-القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق
5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي
على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين.
6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط)
7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف
دراسي للطالبة بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 ( فقط ألف جنيه لاغير).
- وحددت الشركة ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:
1- الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )
2-اختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )
3-اختبار الحاسب الآلي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي
4-الكشف الطبي: بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة
( كشف نظـر- كشـف باطني – اختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).
5- كشف الهيئة ( الاختبار الشخصي واختبار القدرات)
6-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في
الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -
الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول
والوزن.
- في حالة اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:
1-إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق
وإعلان النتيجة.
2-تعهد الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان.
3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.
4- عدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخرى يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.
5- إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل التكليف.