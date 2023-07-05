نقيب المحامين يتفقد عملية تطوير نادي بورسعيد تمهيدًا لتشغيله

أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس، جولة تفقدية لعملية التشغيل التجريبي لنادي المحامين ببورسعيد، تمهيدًا لتشغيله بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة وعد النقيب العام بدعم النادي وتجهيزه بكافة المتطلبات، وفقًا لتقرير الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، ليكون لائقًا بالسادة المحامين.

نادي المحامين ببورسعيد

يقع النادي بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وتبلغ مساحته 1600 متر تقريبًا، ويشتمل على قاعة أفراح، وحديقة خارجية على مساحة 400 متر، وأماكن في مقدمة النادي ممهدة للجلوس.

كما يضم النادي 39 غرفة، وبه خدمات فندقية، والعديد من المساحات المختلفة الصالحة لاستقبال السادة المحامين، وإقامة الندوات واللقاءات، وكافة أشكال العمل الاجتماعي.

تأتي الجولة ضمن سلسة جولات موسعة يجريها النقيب العام لمقرات وأندية المحامين، للوقوف على مدى جودتها، وتطويرها بما يتناسب مع السادة أعضاء الجمعية العمومية.