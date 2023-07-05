خبير اقتصادي: الصناعة القاطرة الحقيقة للتنمية (فيديو)

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الصناعة تعتبر القاطرة الحقيقة للتنمية في أي دولة، مشددًا على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع في إطار توجيهات القيادة السياسية.

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وأضاف “عبدالعظيم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أنه تم إنشاء مدناً صناعية جديدة متكاملة مثل مدينة الجلود في الروبيكي، ومدينة الغذاء العالمية، ومدينة الدواء العالمية، بالإضافة إلى مدن صناعية ضخمة للغاية جرى إنشاؤها، إلى جانب تدشين 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة منذ عام 2014 حتى الآن.

يوجد توزيعاً جغرافياً للصناعات على مستوى المحافظات

وأشار إلى أن هناك توزيعاً جغرافياً للصناعات على مستوى المحافظات، بمعنى الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من حيث المواد الخام أو الموقع أو الموارد البشرية أو العمالة الفنية الماهرة في صناعات محددة، مثل تميز محافظة دمياط بصناعة الأثاث.

وتابع أن الدولة أولت قضية التشريعات أهمية كبيرة من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب قانون هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، يأتي ذلك علاوة على تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.

رفع شعار “صنع في مصر” يتطلب أمرين

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن رفع شعار “صنع في مصر” يتطلب أمرين هما الجودة والسعر، ومن هنا تكمن أهمية الرقابة على الجودة وتحسين المنتج المصري حتى يقتنع به المستهلك المحلي لكي يحل محل نظيره المستورد.