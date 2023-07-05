شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

كشفت شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب بشكل كبير، إذ انخفض عيار 21 في خلال يومين 70 جنيهًا، ليسجل الآن 2280 جنيها، بدلا من 2350 جنيها.

في هذا السياق أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن أسعار الذهب انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 في شهر مارس الماضي، انخفض الآن سعر الذهب إلى 2220 للجرام.

تراجع الأسعار عالميًا

وأوضح المغربي، في تصريحات تليفزيونية، أن سبب انخفاض سعر الذهب يرجع إلى تراجع الأسعار عالميًا، بالإضافة إلى إلغاء الجمارك على الذهب ساهم في وفرة الذهب بالأسواق.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن الفترة الماضية كان هناك طلب على السبائك ولكن الآن أصبح هناك طلب على المشغولات الذهبية، وفي الفترة الحالية هناك مشغولات الذهبية خفيفة تتناسب مع الجميع ولدينا خواتم جرام ونصف الجرام، موضحًا أن سعر الذهب ارتفع خلال عام إلى الضعف ونتوقع ارتفاع أسعار الذهب لأنه أفضل وسيلة للادخار والحفاظ على الأموال.

أسباب تراجع أسعار الذهب

فيما أكد عدد من خبراء الاقتصاد، إن أسعار الذهب تشهد تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة وهو أمر مبشر جدا، ومن أهم أسباب انخفاض سعر الذهب، قرار الإعفاء الجمركي الذي تسبب في تراجع أسعار الذهب بنسب كبيرة، فمنذ قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، استقبلت مصر من خلال المنافذ الجمركية أكثر من 194 كيلو جرامًا من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، في الفترة من 11 مايو حتى الآن، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة.

أسعار الذهب

من ناحية أخرى تراجعت أسعار المعدن الأصفر عدة مرات خلال الأيام الماضية، إذ تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 5-7-2023، إذ تراجع الأصفر عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، وتراجع سعر الأوقية عالميا.

فسجل سعر جرام الذهب عيار 18 من الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، والذي يقبل عليه الكثير لشراء المشغولات الذهبية خاصة عند الخطوبة والذي سجل تحديدا 1900 جنيه اليوم الأربعاء في مصر، بتراجع نحو 600 جنيه من أعلى سعر وهو 2500 جنيه.