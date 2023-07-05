أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 - 7 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-7-2023، على المستويين العالمي والمحلي، وبدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة بـ 2220 للجرام في بداية التعاملات.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,549

أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,336

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,230

أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,911

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,487

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,274

الاونصة بيع 78,905 شراء 79,261

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,840

الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,548,571

وتعد هذه الأسعار دون حساب المصنعية، إذ تختلف المصنعية من تاجر لاَخر ومن منطقة لاخرى، وتختلف أسعار الذهب من مكان لآخر بشكل طفيف.

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن سبب انخفاض سعر الذهب يرجع إلى تراجع الأسعار عالميًا بالإضافة إلى إلغاء الجمارك على الذهب ساهم في وفرة الذهب بالأسواق.

وأضاف :«الفترة الماضية كانت هناك طلب على السبائك ولكن الآن أصبح هناك طلب على المشغولات الذهبية، وفي الفترة الحالية هناك مشغولات الذهبية خفيفة تتناسب مع الجميع ولدينا خواتم جرام ونصف الجرام».

وأوضح أن سعر الذهب ارتفع خلال عام إلى الضعف ونتوقع ارتفاع أسعار الذهب لأنه أفضل وسيلة للأدخار والحفاظ على الأموال.