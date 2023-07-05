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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مصير الذهب خلال الفترة المقبلة.. أفضل وسيلة للأدخار (فيديو)

الذهب - أرشيفية
الذهب - أرشيفية

انخفضت أسعار الذهب بشكل كبير بعدما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 في شهر مارس الماضي، ليصل الآن سعر الذهب إلى 2220 للجرام.

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن سبب انخفاض سعر الذهب يرجع إلى تراجع الأسعار عالميًا بالإضافة إلى إلغاء الجمارك على الذهب ساهم في وفرة الذهب بالأسواق.

وأضاف :«الفترة الماضية كانت هناك طلب على السبائك ولكن الآن أصبح هناك طلب على المشغولات الذهبية، وفي الفترة الحالية هناك مشغولات الذهبية خفيفة تتناسب مع الجميع ولدينا خواتم جرام ونصف الجرام».

وأوضح أن سعر الذهب ارتفع خلال عام إلى الضعف ونتوقع ارتفاع أسعار الذهب لأنه أفضل وسيلة للأدخار والحفاظ على الأموال.
 

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