الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في جزر المالديف

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قراره نشر بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 سبتمبر المقبل في جزر المالديف، وذلك استجابة لدعوة من السلطات المالديفية.

الاتحاد الأوروبي

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قام بتعيين ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسي في هذه الانتخابات.

وقال بوريل، تعليقًا على الأمر:" إن الاتحاد الأوروبي وجزر المالديف يحافظان على علاقات ثنائية قوية، كما يشهد بذلك الاجتماع الرابع لكبار المسئولين من كلا الجانبين والذي عقد في بروكسل، إننا سنسهم في العملية الانتخابية القادمة من خلال بعثة المراقبة الانتخابية التي يقودها كبير المراقبين سانشيز أمور كون الاتحاد الأوروبي شريك وثيق لجزر المالديف وهو ملتزم بدعم جهود البلد في توطيد الإصلاحات الديمقراطية وتنفيذها.

ومن جانبه قال سانشيز أمور:" يشرفني أن أقود بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جزر المالديف، ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة لحظة حاسمة أخرى في المسار الديمقراطي للبلاد، وأنا على ثقة من أن جميع الأطراف ستسعى جاهدة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة.