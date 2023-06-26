الاتحاد الأوروبي ينزلق إلى ركود تقني بفعل تقلص الناتج المحلي

انزلاق الاتحاد الأوروبي رسميا إلى ركود تقني بفعل تقلص الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصاد المنطقة المكونة من 20 دولة، بالإضافة إلى تباطأ اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في شهر يونيو.

ويُعاني قطاع التصنيع في دول الاتحاد الأوروبي، من ضعف وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ووفقا لمسح نشرته وكالة التصنيف الائتمانية الأمريكية ستاندرد أند بورز، فقد انخفض مؤشر مدير المشتريات القياسي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 50.3 نقطة في يونيو من 52.8 نقطة في الشهر السابق عليه، ومستوى الـ50 نقطة هو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش.

ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو

ومع استمرار ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو، يواصل البنك المركزي الأوروبي حربه لترويض التضخم الجامح الذي يضرب المنطقة مواصلا رفع أسعار الفائدة لحين انخفاض التضخم إلى المستوى المرغوب عند 2%، ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الإنتاج للعديد من شركات منطقة اليورو، وانخفاض كبير في الانفاق الاستهلاكي.

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا



اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا، بهدف مواجهة التحايل على العقوبات.

وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على تويتر: تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحزمة العقوبات، قائلة إنها ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية بتشديد قيود التصدير، واستهداف الكيانات الداعمة للكرملين.

وأوضحت فون دير لاين، في تغريدة على تويتر: أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات.

وأوضحت قناة روسيا اليوم، أن الحزمة الـ11 من العقوبات، تتضمن فرض قيود ضد 70 شخصا و30 شركة ومؤسسة والفرع الجنوبي لخط "دروجبا"، وكذلك منع الشاحنات مع المقطورات من روسيا.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الاتحاد الأوروبي ينزلق إلى ركود تقني نتيجة تقلص الناتج المحلي".

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