رحيل عبدالرحمن حافظ أول رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى

شُيعت ظهر أمس جنازة المهندس عبدالرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاح الإعلامى الأسبق، من مسجد المدينة المنورة بالمعادى والذى رحل بشكل مفاجئ، حيث أعلن زوج ابنته عن الوفاة عبر حسابه بموقع «فيسبوك».

ونعى قطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو المهندس الراحل، كما نعت الفنانة وفاء عامر خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المهندس عبدالرحمن حافظ.

وكان مؤخرًا كرم رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، عبدالفتاح الجبالى 5 رؤساء سابقين لمدينة الإنتاج الإعلامى منذ تأسيسها فى ١٩٩٧، منهم «عبدالرحمن حافظ»، وشغل المهندس عبدالرحمن حافظ منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وأول رئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى.