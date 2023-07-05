آثار خنق وعدم وجود شهادات ميلاد تكشف لغز وفاة توأم الغردقة

تظل التحقيقات جارية فى واقعة إبلاغ سيدة بالغردقة عن وفا طفلتها التوام اختناقا بالغاز حيث ستعمل النيابة العامة بكل حزم للكشف عن الحقيقة الكاملة وتقديم العدالة للتوأم البريء الذي فقد حياته في ظروف مروعة.

وتم القبض على سيدة بعد ادعائها وفاة طفلتيها التوأم الرضيعتين بسبب تسرب الغاز، وما أثار اهتمام السلطات هو عدم قدرتها على تقديم شهادات ميلاد للتوأم منذ ولادتهما، وذلك بسبب زواجها عرفيًا.

وعلى الرغم من محاولة الأم تبرير وفاة التوأم بسبب تسرب الغاز، إلا أن التحقيقات الأولية أظهرت شيئًا مروعًا، حيث تبين من الفحص الطبي الأولي أن الجثتين تحمل آثار واضحة للخنق في منطقة الرقبة، مما يشير إلى احتمال وجود جريمة قتل.

وبعد استجوابها من قبل الأجهزة الأمنية، اعترفت الأم بتفاصيل مروعة، وأكدت أنها تزوجت عرفيًا منذ خمس سنوات من شاب، وبعد عام واحد من زواجهما عرفيًا، رزقت بتوأم رائع هما الطفلتان الرضيعتان.

ومن ثم، تم وضع الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، بتصرف من النيابة العامة التي تولت المسؤولية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُبلغت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

هذه الحادثة المأساوية تعكس مدى القسوة والوحشية التي يمكن أن توجد في بعض الحالات، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من أي أذى. فإن فقدان طفلين رضيعين بهذه الطريقة المروعة يدعونا جميعًا إلى التأمل في ضرورة العمل المشترك للقضاء على العنف وضمان سلامة ورعاية الأطفال في المجتمع