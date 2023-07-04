إصابة 7 أشخاص في حريق بشقة سكنية شمال الغردقة

أصيب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص باصابات متفرقة نتيجة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة اسباب الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع باتا وسط مدينة الغردقة، على الفور تم اخطار مرفق اسعاف البحر الأحمر، وانتقلت لمكان الحريق سيارات الحماية المدنية والاسعاف .

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل ان يمتد للوحدات السكنية الأخرى، وتبين أن الحريق نشب بوحدة سكنية فى الطابق الثالث بشارع باتا، واسفر عن اصابة 7 أشخاص، وأن حالتهم متفرقة، وبينهم طفلين، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وجارى معرفة أسباب الحريق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث .