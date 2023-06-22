ألمانية تحاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار الغردقة

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من دوسلدروف اشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة ألمانية الجنسية أثناء خروجها من بوابه اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفة محمد حداد تحت تلاحظ وجود كثافات متماثلة

وبالعرض على محمود رفعت المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف أحمد مسعود بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ١٢ شريطا بإجمالى ١٢٠ قرصا من عقارى Tilidin و Oxycodon المدرجين بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز أحمد سطوحي بحضور محسن الشعيني من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٣ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.