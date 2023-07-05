الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الجيش الروسي يتصدى لهجوم أوكراني قرب سوليدار

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن قائد وحدة مدفعية في الجيش الروسي عن التصدي لهجوم أوكراني قرب سوليدار في جمهورية دونيتسك، وتدمير مدرعتين، والقضاء على الجزء الأكبر من قوات كييف التي حاولت تنفيذ الهجوم.

وقال قائد وحدة المدفعية في اللواء 200: "تقدمت مجموعة العدو المكونة من 4 مركبات، إلى مواقعنا الأمامية، وتم تدمير مركبتين أثناء اقترابهما، ووصلت مركبتان تقريبا إلى مواقعنا الأمامية، ونزل مشاة العدو جزئيا واصطدمت بمشاتنا".
وأشار إلى أن الوحدات الروسية دمرت الجزء الأكبر من المجموعة عند نزولها من المدرعات باستخدام منظومات الصواريخ المحمولة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية صدت 10 هجمات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتمكنت من القضاء على نحو 300 جندي خلال يوم.
 

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