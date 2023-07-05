صناعة الدواء تكشف موعد حل أزمة النواقص.. ربنا هيفرجها علينا

أكد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الدكتور جمال الليثي، أن قطاع الدواء يعاني من أزمة بسبب التدابير الدولارية الشهرية المطلوبة للقطاع، والمقدرة بنحو 250 مليون دولار شهريًا لتأمين الاحتياجات، سواء مواد خام أو دواء تام الصنع، مشيرًا إلى سوق الدواء يشهد وجود نواقص في بعض صنوف الأدوية بنسبة 30%.

وأضاف جمال الليثي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن «المصانع تعمل بنحو 70% من طاقتها وهذا سيكون له تأثير سلبي خلال الفترة القادمة لو استمرت، حيث تؤثر على نواقص الدواء ومن جهة أخرى إقتصاديات المصانع».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع هذا الملف باهتمام بالغ حيث شاركنا كغرفة في اجتماع اليوم بحضور مجموعة وزارية والبنك المركزي وهناك تأكيدات على تدبير الدولار خلال الفترة القادمة وطلب الدكتور مدبولي ذلك من البنك المركزي.

أشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الفترة القادمة تحتاج لشقين الشق الأول الافراجات عن الخامات في الموانئ والمطارات والتي تقدر بنحو 97 مليون دولارً وهذا سيتم تدبيرها بشكل عاجل فضلًا عن الوعد بتدبير احتياجات القطاع الشهرية والمقدرة بنحو 250 مليون دولار.

وأكد أنه على مدار الشهرين الماضيين لم يتم توفير دولار من إجمالي الاحتياجات الشهرية البالغة 250 مليون دولار إلا بواقع 20% من المبلغ بواقع نسبة 10% شهريًا معرباً عن أمله في انفراج الأزمة.

وكشف أن أهم الصنوف التي تشهد نقصاً هي بعض أدوية القولون والغدد والمضادات الحيوية وبعض أدوية السكر.

وحول موقف المستلزمات الطبية، قال إن وضعها أكثر تاميناً وإستقراراً لانها تشمل مستلزمات مهددة للحياة مثل القرنيات والدعامات، ووجه رسالة طمأنة للمواطنين: “لاتقلقوا الازمة ستحل قريباً وربنا هيفرجها علينا”.

