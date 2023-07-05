د. أيمن محسب: طفرة الطرق أنهت حالة العيش في الجراج الكبير (فيديو)

قال د.أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الاستثمارات العامة هي حجر الأساس في مصر، وتعمل على تأمين احتياجات المواطن من مأكل وملبس ودواء وترتبط بالصحة والتعليم بشكل مباشر.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، مساء الثلاثاء، أن الاستثمار العام هي مسؤولية الدولة، بسبب صعوبة تحقيق القطاع الخاص نجاحات ومكاسب فيه، منوهًا إلى أن الاستثمار العام حظي باهتمام وتطور غير مسبوق لم يحدث منذ 50 أو 60 سنة سابقة.

سيولة مرورية غير مسبوقة

وأشار إلى أنه تم تدشين بنية تحتية فائقة، وتم إنشاء محطات مياه للتحلية بالإضافة لمد مرافق الصرف الصحي للمحافظات النائية وتعميم مبادرة حياة كريمة على مستوى القرى الأكثر فقرًا.

وأكد د. أيمن محسب، أنه تم تدشين خطوط نقل وتمهيد طرق جديدة وإنشاء كباري سهلت الحركة بين المحافظات والمدن وجذبت العديد من الاستثمار، مردفًا: “نرى الآن نوادي شباب في القرى توفر الألعاب الرياضية للمواطنين بطريقة آدمية".

ولفت إلى أن الاهتمام بشبكة الطرق أنهى حالة الجراج الكبير الذي كان يعيشه الشعب بشكل يومي، وأصبحت هناك سيولة مرورية تحول مصر لمركز تجاري عالمي.