أيمن محسب يقدم روشتة للنهوض بالسياحة (شاهد)

قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، روشتة للنهوض بالسياحة في مصر.

وقال "محسب" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، إنّ إدارة السياحة تختلف اختلافًا كبيرًا وجذريًا عن إدارة الآثار، وبالتالي، فإنه لابد من الفصل بين الملفين، معقبًا: "الآثار تحتاج إلى وزارتين مثلًا من أجل متابعة الاستكشافات، ونحمد الله أن مصر غنية جدا بالآثار".

وتابع "السياحة حظها قليل جدًا في الترويج لها بسبب الانشغال في دمج الوزارتين، كما يجب زيادة الثقافة السياحية وهناك حاجة ماسة إلى توعية المواطن بهذه الثقافة من خلال أعمال فنية ودرامية وأغاني".

وأشار محسب إلى أن القوى الناعمة مؤثرة جدًا في العالم كله وليس شعب مصر فقط، وبالتالي، فإن الوعي الثقافي والسياحي مرتبط بنجاح السياحة في مصر، كما يجب أن نهتم أيضًا بالصدق والمصداقية وحوكمة الأسواق وفرض أسعار محددة في الأماكن السياحية، كما يجب الاهتمام بالطيران الاقتصادي وفتح المجال للشركات الخاصة من أجل إنشاء شركات طيران خاص، ويجب أن نربط بين المطارات أيضًا، وتدريب العاملين، ونريد دقة أكبر في نوعية التدريب.

أيمن محسب يعلق على زيارة جوارديولا وأسرته لمصر:

وأكمل أن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته إلى ‏المتحف القومي للحضارة المصرية لها أهمية كبرى، إذ أنه لا يوجد شك في كون ‏كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدًا بدور هيئة تنمية ‏السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، إذ إنها أعدته له غداء أمام الأهرامات.‏

وواصل محسب:‏‏"استقبلنا جوارديولا بصورة تليق بحجمه، إذ إن هذا الرجل مؤثر للغاية في مناخ ‏الرياضة العالمية، ومن المؤكد أن العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن ‏الضروري استغلال الحدث لما بعد".

وأتم حديثه أن هناك متابعة أمنية لجوارديولا ‏من أجل ضمان رحلة مستقرة من دون معوقات، مؤكدًا على سعادة جوارديولا وأسرته ‏بالزيارة للغاية وهذا ما تعكسه الفيديوهات الخاصة به على التيك توك وغيره من ‏مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية ‏في الترويج للسياحة في مصر.