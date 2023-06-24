أيمن محسب: الحوار الوطني طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية (شاهد)

عقب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطني، على زيارة المدرب الأسباني بيب جوارديولا وأسرته إلى ‏المتحف القومي للحضارة المصرية، قائلا:" لها أهمية كبرى، إذ أنه لا يوجد شك في كون ‏كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم".

وأشاد محسب خلال لقائه ببرنامج "ًباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، بدور هيئة تنمية ‏السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، إذ أنها أعدته له غداء أمام الأهرامات، قائلا:" :‏‏"استقبلنا جوارديولا بصورة تليق بحجمه، إذ ان هذا الرجل مؤثر للغاية في مناخ ‏الرياضة العالمية، ومن المؤكد أن العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن ‏الضروري استغلال الحدث لما بعد".

وتابع أن الحوار الوطني طرح أكثر من فكرة لتطوير السياحة العلاجية، موضحًا: "سيوة والوادي الجديد مناطق طبيعية علاجية، فهناك بحيرات بها مياه كبريتية، ورمال ذات خصائص طبيعية ليست موجودة في أي مكان، وهناك سياحة العلاج بالأعشاب".

وأكمل محسب أنّه ورغم هذه الميزات الطبية المتعددة، فإنه لم يتم تدشين مجمع طبي واحد ضخم، هناك الكثير من التسهيلات التي حدثت على الدولة المصرية مثل الطريق الساحلي، فلم يعد هناك أزمة في الذهاب إلى مرسى مطروح.

وواصل محسب أن التطوير في البنية التحتية كان مفيدا لملف السياحة، فعندما كان يريد السياح الذهاب للأهرامات كانوا يستغرقون 3 أو 4 ساعات في الطريق، وهذا الأمر مثّل كارثة كبيرة، لكن الدولة المصرية توسعت في عدد الكباري والمحاور، كما أن مطار سفنكس نقلة سياحية نوعية كبيرة، والطرق أصبحت سهلة ومعبدة ومربوطة ببعض، وهو ما وفر الوقت على السائح، وقام بزيادة فرص سياحة اليوم الواحد.

أهمية سياحة اليخوت

وقال إن سياحة اليخوت لها أهيمة كبرى، متابعا: "سائح اليخوت ‏يصرف 15 مرة أكثر من أي سائح أخر، إذ أنه مستهدف بالنسبة لكل دول العالم "، ‏مشيرا إلى أن سياحة اليخوت تسمى بـ"سياحة المليونيرات" في القطاع السياحي.‏

وأتم حديثه قائلا:"أن ‏دخل سياحة اليخوت وحده من الممكن أن يأتي بمقدار يساوي ربع دخل السياحة ‏على مدار عام 2022، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بشواطئ تفوق شواطئ أوروبا ‏بمراحل عديدة.‏

وتابع: "زرت عدة أماكن في أوروبا، ولا يوجد شاطئ بمستوى شواطئ مصر من ‏حيث طبيعتها ورملتها الناعمة ونظافة المياه، لذلك نمتلك فرصة جيدة لاستقبال نوع ‏سياحة اليخوت"، مشيرا إلى أن مصر بدأت تستقبل سياح اليخوت بعد التطويرات ‏والإنشاءات في منطقة العلمين، ولكن هذا ليس ما نعمل على استهدافه، إذ أننا ‏نستهدف سياحة اليخوت أكثر من المتاح في الوقت الحالي بـ20 مرة.‏